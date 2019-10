Nada de tributária em 2019?

Equipe BR Político

“Não podemos contar com uma reforma tributária este ano”, afirmou a presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet (MDB-MS) nesta sexta-feira, 11. Segundo o Broadcast Político, a fala de Tebet é acompanhada da percepção de outros senadores de que será impossível concluir uma reforma neste ano.

Um dos principais empecilhos para a reforma tributária, como já antecipado aqui pelo BRP, é a ausência de uma proposta do governo. Atualmente, existem dois textos sobre o tema circulando no Congresso: um está no Senado e a outro, conhecido como PEC 45, está na Câmara. Uma proposta do governo é esperada, mas até agora o Ministério da Economia não enviou um projeto.

Na quinta-feira, 10, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu indícios de que o governo também pretende esperar para mandar sua versão da proposta. “A reforma tributária é importantíssima, mas não podemos por urgência fazer mal feita”.