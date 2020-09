‘Não basta Bolsonaro agir como um irresponsável de arquibancada’

Neste domingo, a editora do BRP e colunista do Estadão, Vera Magalhães, expõe em sua coluna no matutino um dos principais “nós górdios” desta pandemia que vivemos: quando e, mais importante, como reabrir as escolas. A resposta passaria pela coordenação nacional, algo que Jair Bolsonaro e seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, parecem ter aberto mão. “Não basta Jair Bolsonaro agir como sempre como um irresponsável de arquibancada, como se não fosse ele o presidente, e ficar cornetando que as escolas não deveriam ter fechado, e que as quer abertas juntamente com os estádios”, ressalta Vera.

