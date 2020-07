‘Não cabe proselitismo religioso no MEC’

A nomeação de Milton Ribeiro para o Ministério da Educação gerou uma preocupação em alguns parlamentares. Com o novo titular do MEC sendo pastor presbiteriano, já há pedidos de atenção para que ele não misture as coisas.

“Fico feliz em ser um doutor em educação, já é um ponto positivo, mas não é o bastante. Ele precisa estar aberto ao diálogo, ter um bom relacionamento com o Parlamento, ouvir os diversos setores envolvidos na educação e não levar ideias calvinistas para a pasta”, disse ao Brodcast Político o presidente da Comissão Especial do Fundeb da Câmara, deputado Bacelar (Podemos-BA). “O ministério é parte integrante de um Estado laico, não cabe proselitismo religioso lá.”