‘Não chegou para mim’, diz Bolsonaro sobre imposto para transações digitais

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira, 20, que não foi informado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre estudos para criação de imposto sobre transações digitais. Segundo Bolsonaro, a ideia de Guedes é “substituir imposto” e simplificar a “teia” que dificulta a vida do patrão no Brasil. As informações são do Broadcast Político.

“Se ele está estudando, não chegou para mim ainda. Ele quer substituir impostos, simplificar essa teia, que é difícil ser patrão no Brasil. Para você ser patrão no Brasil, tem de ser herói”, disse Bolsonaro ao deixar o Palácio da Alvorada.

Guedes descartou na quarta-feira, 18, a volta de um tributo aos moldes da antiga CPMF, mas afirmou que avalia taxar transações digitais, o que pode incluir transferências e pagamentos feitos por meio de aplicativos de bancos, por exemplo. Ele, no entanto, não deu explicações de como seria feita a cobrança. Como você leu no BRP, especialistas dizem que o novo imposto tem as mesmas características da CPMF.