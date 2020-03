‘Não é hora de cair nas armadilhas que o presidente tenta armar’

Para o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), que presidiu a Comissão Especial da Reforma da Previdência, é um erro alimentar as polêmicas levantadas por Jair Bolsonaro, como a acusação feita por ele de que houve fraude nas eleições passadas. Ele avalia que isso só ajuda o presidente a “desviar o foco dos graves problemas econômicos do País”.

“Não é hora de cair nas armadilhas que o presidente tentar armar para desviar o foco dos graves problemas econômicos do país. Não queremos falar com ele sobre urna eletrônica. Vamos falar sobre reformas, queda da bolsa, desemprego, PIB, fila do Bolsa Família, renovação do Fundeb”, disse Ramos.