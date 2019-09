Gustavo Zucchi

Para o líder do PDT no Senado, Weverton Rocha (MA), a PEC paralela que tentará reincluir Estados e municípios na reforma da Previdência tem destino certo após a aprovação na Casa: a gaveta. “Não é PEC paralela, é PEC da balela. Está claro que essa PEC passa pelo Senado e vai para gaveta”, disse. Segundo ele, não há acordo com os líderes da Câmara para que o texto seja aprovado lá Pós passar pelo Senado.

A solução proposta por Weverton, entretanto, não deve ter muito futuro também. Ele quer discutir a reinclusão na própria reforma. Algo que agradaria toda a reforma e poderia afundá-la de vez ao retornar com Estados e municípios para Câmara.

