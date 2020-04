‘Não é verdadeiro’ que Valeixo pediu para sair, diz Moro

O ministro Sérgio Moro apresentou versão diferente à do presidente Jair Bolsonaro de que o ex-diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo foi exonerado do cargo “a pedido”. “Não existiu nenhum pedido formal, fui surpreendido, achei ofensivo. Isso de fato não é verdadeiro”, disse o titular da Justiça em seu pronunciamento de demissão nesta manhã de sexta, 24. Segundo ele, Valeixo recebeu uma ligação à noite do governo, comunicando seu desligamento. “Fazer o quê, né?”, disse o diretor-geral da PF a Moro após o comunicado telefônico. Nesta manhã, Bolsonaro afirmou na porta do Palácio da Alvorada que a imprensa errou tudo sobre o caso da exoneração de Valeixo.

– Lei 13.047/2014 “Art. 2º-C. O cargo de Diretor-Geral, NOMEADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, é privativo de delegado de Polícia Federal integrante da classe especial.” pic.twitter.com/Sc7XT6wxkI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 24, 2020