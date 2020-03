‘Não estou preocupado com minha popularidade’, diz presidente

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta manhã de quarta, 25, que não está preocupado com sua popularidade, no momento em que pesquisas indicam queda de apoio popular nas redes sociais e chefes de Poderes criticam sua postura de flexibilizar recomendações sanitárias do próprio Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde para combater a pandemia do coronavírus.

“Estou vendo aqui que estou apanhando direto. Não estou preocupado com a minha popularidade. Eu tenho uma missão de quatro anos. Se vai ser oito, a gente vai ver em 22. Deus e o povo vão decidir”, disse o presidente ao deixar o Palácio da Alvorada.