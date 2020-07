Com o DEM e o MDB deixando o “blocão”, o líder do PP e capitão do grupo, Arthur Lira (PP-AL), minimizou sua “culpa” no divórcio. Líderes dos dois partidos apontam a atuação de Lira na votação do Fundeb como decisiva para separação. “O chamado bloco do centrão foi criado para formar a comissão de orçamento. Não existe o bloco do Arthur Lira”, disse o parlamentar. “O bloco foi formado para votar o orçamento e é natural que se desfaça. Ele deveria ter sido desfeito em março, o que não aconteceu por conta da pandemia.”

