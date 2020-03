‘Não fui passear, fui ver o povo’, rebate Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro rebateu nesta segunda, 30, as críticas recebidas por ter feito ontem visitas a vários comerciantes de Brasília e entorno em plena pandemia do coronavírus. A interação física, além de contrariar orientações médico-sanitárias dos principais órgãos de saúde no mundo, ocorreu um dia após ele fazer uma reunião tensa com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que defendeu em coletiva no sábado, 28, o isolamento total como forma de frear a disseminação do novo coronavírus. “Não fui passear, fui ver o povo”, justificou o presidente ao deixar hoje o Palácio da Alvorada, acrescentando que está “trabalhando com responsabilidade”. Como tem feito reiteradamente, Bolsonaro fez novas acusações contra a imprensa. “O vírus veio de fora para dentro e temos que buscar uma solução para minimizar isso. Vai morrer gente? Tem vacina? Não. Tem remédio? Não. Mas tem outro problema: a imprensa que não tem caráter”, disparou.

A apoiadores, ele declarou que é preciso resolver o problema e, com ironia, questionou se seria necessário trocar o presidente da República. “Parece que o problema é o presidente. É que o presidente tem responsabilidade, tem que decidir. Não é apenas a questão de vida, é a questão da economia também, a questão do emprego. Se o emprego continuar sendo destruído da forma como está sendo, mortes virão outras por outros motivos”, declarou, citando depressão e suicídio.

Questionado sobre a postura do presidente Donald Trump de estender a quarentena nos EUA até final de abril, Bolsonaro também agiu como sempre o faz quando se incomoda com uma pergunta. “Eu vou não vou discutir. Brasil é diferente de qualquer outro país”, desconversou. Lamentou ainda ser visto como o “único problema”. “Atiram numa pessoa só. O alvo sou eu. Se o Bolsonaro sair e entrar o (Fernando) Haddad (PT, candidato derrotado por Bolsonaro em 2018) ou outro qualquer, está resolvido o problema. Esta realidade tem que ser mudada”, defendeu.