‘Não há chance de veto ser enquadrado como crime de responsabilidade’

Equipe BR Político

Apesar do receio de Jair Bolsonaro de que um possível veto ao fundo eleitoral (estipulado em R$ 2 bilhões pelo orçamento de 2020) cause complicações jurídicas ao seu mandato, o cientista político, Fernando Schüler, tranquilizou o presidente. Em seu Twitter, Schüler afirmou que não há a possibilidade da medida ser enquadrada como crime de responsabilidade e servir de base para a abertura de um processo de impeachment. “Irá criar animosidade com o Congresso, mas não há chance de enquadrar isto como crime de responsabilidade”, escreveu.

Na última quinta-feira, Bolsonaro disse que está consultando sua assessoria jurídica sobre possíveis imbróglios jurídicos causados por um possível veto ao fundo eleitoral e sinalizou que pode ser obrigado a deixar passar a decisão dos deputados. “Está na lei essa questão do fundo especial de campanha. Tá na lei também o seu valor, não tem valor fixo, mas diz que não pode ser inferior ao de dois anos atrás. A gente tem uma Constituição que diz que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, em especial contra o exercício de direitos políticos, individuais e sociais”, afirmou.