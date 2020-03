‘Não há nenhum problema’ com a China, diz presidente

O presidente Jair Bolsonaro minimizou nesta sexta, 20, o conflito diplomático com a China após seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, culpar o país asiático pela pandemia do coronavírus. Segundo o inquilino do Palácio do Planalto, “se tiver que ligar para o presidente (Xi Jinping), faço sem nenhum problema”, disse ele, acrescentando que não há necessidade de pedido de desculpas ao principal parceiro comercial do Brasil por não ter feito nenhuma “acusação”. “Eu fiz alguma acusação?”, questionou o presidente, em mais um indicativo da vigência de uma “filhocracia” no Brasil, conforme escreveu o professor da FGV, Guilherme Casarões no Estadão. “Em nossa filhocracia, existe uma confusão permanente entre o que é do governo e o que é do parlamento, estimulada pelo próprio presidente”, afirmou o cientista político.