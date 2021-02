‘Não importa a cor do gato, é preciso matar o rato’, diz diretor da União Química

Alexandra Martins

A polêmica da exibição explícita do lobby no Congresso a favor da vacina Sputnik V, com ameaças na semana que passou do deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, de enquadrar a Anvisa para forçar o registro de uso do imunizante no Brasil, encobriu o aspecto científico do medicamento. Na prática, reabriu a guerra pela vacina no País, ainda mais com a aprovação nesta terça, 9, do pedido de registro do imunizante pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

O consenso entre os cientistas ouvidos pelo BRP é de que o imunizante é bem-vindo e deve ser aplicado nos brasileiros com base em estudos científicos que atestam sua eficácia (91,3%) e segurança, como o publicado recentemente na prestigiada revista The Lancet.

A divergência vem do fato de a Anvisa ter dispensado estudos clínicos da fase 3 no Brasil pelo Instituto Gamaleya, da Rússia, produtor da Sputnik V. A facilitação poderia abrir a porteira para outros fabricantes de vacina, que já estão, inclusive, em negociação com hospitais de renome de São Paulo, igualmente com participação de lobistas do Congresso, aos moldes de como se verificou no caso russo com o ex-deputado Rogério Rosso na jogada, para oferecer o imunizante a setores privados.

O professor de clínica geral da graduação e pesquisador de epidemias de doenças cardiovasculares da USP, Paulo Lotufo, alerta que a autorização da agência pode representar uma reação negativa das maiores farmacêuticas no mundo cumpridoras dos rigorosos protocolos da Anvisa. O mesmo efeito produziria também a MP da Vacina aprovada pelo Senado na semana passada, que concede autorização excepcional a imunizantes aprovados pelas agências sanitárias da Rússia, da Argentina e da Coreia do Sul.

“A MP que o Senado aprovou é o fim da picada. Ela escancarou. Ao contrário do que se pensa, todos os grandes fabricantes não querem isso daí. As empresas americanas precisam que tenha um controle forte. A Pfizer, por exemplo, quer que tudo seja muito bem controlado. Eles têm as medidas de compliance que os obriga a trabalhar em países regulados dentro de normas rigorosas. Essa MP só interessa a quem é muito ruim”, dispara.

O presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, teme que a Anvisa passe a ter papel meramente “cartorial” caso o presidente Jair Bolsonaro não vete trecho da MP. Da mesma forma reagiu o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), cujo presidente, Nelson Mussolini, afirmou ao Estadão que a MP pode “matar a Anvisa”.

Já para o infectologista Julio Croda, pesquisador da Fiocruz, a desobrigação de fase 3 no País é positiva ao levar em conta o atual estado de emergência. “A fase 3 importante por causa do perfil racial e genético da nossa população e fundamental para doenças crônicas, remédios que você toma cronicamente, mas não se justifica em época de pandemia. O fato de a vacina ter sido testada só em branco caucasiano poderia, sim, ser alvo de uma futura crítica”, diz.

Uma das alternativas discutidas pelos cientistas ao procedimento de pesquisa já realizado na Rússia, mas não no Brasil, é o que se chama de Real World Evidence (evidência do mundo real), ou porteira fechada. É quando um fabricante vacina 100% da população de um município médio, sem uso de placebo, para armazenamento e pesquisa de dados de toda e qualquer reação do paciente ao imunizante.

“Israel fez isso. Imagina se você pega uma cidade isolada, com 150 mil habitantes, fecha a porteira e vacina todo mundo. Depois você colhe a sorologia, acompanha quem teve doença, quem foi hospitalizado ou não… Você tem uma informação muito preciosa. O que eles (russos) vão querer é ficar com os dados só para eles. Isso virou uma questão de briga ética há muito tempo por engavetarem por aí informação negativa. Mas seria uma ideia excelente para substituir a fase 3 no Brasil”, avalia Lotufo.

A questão já está judicializada no Supremo Tribunal Federal por meio de ação do governo baiano, agora com possibilidade de o Mato Grosso do Sul ser “amigo da Corte” no processo, para que seja permitido à Bahia e aos demais Estados a possibilidade de importar e distribuir vacinas contra a covid sem registro na Anvisa, desde que registradas perante uma Agência Reguladora Regional de Referência, bem como de iniciar a vacinação em seu território, independentemente do início da vacinação nacional.

O diretor Científico do Grupo União Química, autorizado a produzir e distribuir a Sputnik V no Brasil, Miguel Giudicissi Filho, resume o impasse: “Não importa a cor do gato, desde que se cace o rato”, diz.

O médico recorre ao histórico de sucesso comercial da Sputnik na Rússia, e agora no mundo. Segundo ele, o Gamaleya está atualmente em negociação com a Alemanha e Inglaterra, tendo já fechado negócio, com vacinação em curso, em 16 nações: Argentina, Bolívia, Paraguai, México, Venezuela, Argélia, República da Guiné, Tunísia, Palestina, Hungria, Sérvia, Emirados Árabes, Turcomenistão, Irã, Armênia e Bielorrússia.

Giudicissi Filho lembra que os russos saíram na frente porque eles já tinham a vacina. “Porque há uns seis, oito, dez anos surgiu uma Síndrome Respiratória Aguda do Oriente Médio, chamada de Mers, que é um coronavírus, não esse de hoje. Eles fizeram a vacina para essa epidemia e conseguiram controlá-la. Quando surgiu essa epidemia atual, eles já tinham a tecnologia e saíram na frente”.

Segundo ele, um estudo hoje de fase 3 no Brasil com 20 mil voluntários, por exemplo, sairia por volta de R$ 500 milhões e mostraria a mesma eficácia registrada na Rússia. “Isso ninguém dá de graça. O fato de a Anvisa ter reduzido a necessidade de estudo no Brasil é um fator que vai reduzir o preço da vacina”.

Tecnologia

A vacina tem como base dois tipos de adenovírus (Ad26 e Ad5), um tipo de vírus que causa resfriados, que recebeu o gene da proteína spike (uma das proteínas que o vírus usa para entrar nas células humanas) do novo coronavírus. Cada um é aplicado em uma das duas doses. Conforme já demonstrado em pesquisas, o uso de um vetor de adenovírus diferente na segunda dose pode ajudar a criar uma resposta imune mais potente.

“Na da AstraZeneca, você faz uma vacina e três semanas depois repete a mesma vacina com segunda dose. Ai começam a se diferenciar as vacinas. O que os russos fizeram? Pegaram o adenovírus 26 para fazer a vacina e fizeram a segunda dose com um outro adenovírus, que é o 5. É uma dose dupla de vírus”, diz Giudicissi Filho.

Antes que a eficácia de 91,3% contra casos sintomáticos da covid-19 fosse publicada na The Lancet no último dia 2, o Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF), que patrocina o imunizante, já negociava com a farmacêutica AstraZeneca testes clínicos combinados entre as duas vacinas. Eles devem começar nesta semana, no Azerbaijão.

“Não existe possibilidade de termos 14 bilhões de doses de vacinas no mundo para duas doses das 7 bilhões de pessoas. Não existem nenhuma forma. Vai faltar vacina, a demanda é muito maior que a oferta. Esse foi um dos motivos que fizeram a AstraZeneca aceitar acordo para tentar somar as duas (vacinas), para dobrar de volume. Não é simpatia (de um país com outro), é necessidade de vacina”, afirma o diretor da União Química.

Comparativo

O infectologista da Fiocruz destaca que não é possível comparar eficácias de diferentes vacinas por causa de metodologias distintas empregadas nos estudos, mas uma das vantagens da vacina russa é a inclusão de cerca de 2 mil idosos na pesquisa publicada.

“Coisa que não foi incluída no estudo da AstraZeneca. Eles (russos) fizeram uma avaliação por idade mostrando que a vacina é igualmente eficaz nesse grupo (de idosos), até um pouco maior, 91,8%. O artigo mostra claramente que a vacina protege idosos. Isso é uma dúvida na vacina da AstraZeneca. Na Coronavac também não tem esse dado, que está sendo coletado agora. É uma vacina muito boa”, diz Croda.

Transparência

Tanto Croda quanto Lotufo afirmam que a crítica sobre falta de transparência nos dados das autoridades russas já não se aplica com a pesquisa publicada na The Lancet. Concordam que o bilionário fundo soberano da Rússia tem dificuldade de trabalhar com regulações estrangeiras. “São muito burocratizados. Eles têm certa dificuldade de trabalhar com normas em países mais democráticos”, diz o professor da USP.

O fato de os estudos terem sido revisados pela comunidade científica numa revista de alto impacto científico derrubou um muro. “Não tem como argumentar que não tem transparência. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. A parte científica está bastante esclarecida”, afirma Croda.

Na noite de sexta, o Ministério da Saúde anunciou que tem intenção de comprar 10 milhões de doses da vacina.

Segundo a previsão do diretor da União Química, a produção em nível industrial, de 8 milhões de doses, pode começar em março após aprovação da Anvisa.

“Tem muita gente na fila querendo comprar. Se o Brasil não quiser, tem outros países que querem. A Inglaterra por causa dos testes combinados com a AstraZeneca. E a Alemanha porque sempre foram mais espertos que nós”, conclui Giudicissi Filho.