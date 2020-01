‘Não importa a origem das preposições legislativas’

Gustavo Zucchi

Após matéria do Estadão mostrar que o Congresso não deu em 2019 muita bola para as propostas do governo, o líder do governo na Câmara, Major Vítor Hugo (PSL-GO), tentou mostrar que o copo na verdade está meio cheio. Para ele, importante mesmo é que pautas importantes foram votadas no ano e não a origem delas. “Isso não é uma disputa”, disse. “Com avanços e retrocessos, é preciso destacar que a Câmara dos Deputados votou 76% das vezes com o Governo. A quem pertence o protagonismo e quem ficará na História, é assunto para pesquisadores e para a posteridade.”