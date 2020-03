‘Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar’, diz Bolsonaro

Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro deu sinais de estar menosprezando o coronavírus. O atual ocupante do Palácio do Planalto disse que, após a facada que recebeu durante a campanha, “não vai ser uma gripezinha” que irá derrubá-lo. Isso, após não responder por que não revela os resultados de seu exame sobre uma possível infecção por coronavírus. Mais cedo, o presidente disse que talvez já tenha até mesmo sido contaminado pela doença. “Toda família deu negativo aqui em casa. Talvez eu tenha sido infectado lá atrás e nem fiquei sabendo. Talvez. E estou com anticorpo”, afirmou.