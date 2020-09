Nas capitais, PCdoB é principal aliado de esquerda do PT na eleição

O PT vai lançar chapa pura em 13 das 26 capitais do País na eleição municipal de novembro. Dos partidos de esquerda, a aliança que sobressai nas coligações é com o PCdoB, segundo levantamento feito pela Secretaria Nacional de Organização do PT. Os dois partidos aparecem coligados em sete disputas majoritárias de capitais.

Das sete, três são dobradinhas entre candidatos a prefeito e vice, sendo duas com o PT como cabeça de chapa: Rio de Janeiro, com Rejane de Almeida (PCdoB) como vice de Benedita da Silva (PT); em Porto Alegre, com Miguel Rosseto (PT) como vice de Manuela D’Avila (PCdoB); e com Honorato Leite (PT), como vice de Rubens Júnior (PCdoB), em São Luís. As outras quatros são coligações de candidaturas de outros partidos em Belém, Piauí, Florianópolis e Boa Vista.

Já o PSOL e PT se coligaram cinco vezes em capitais, sendo três com petistas como cabeça de chapa: em Manaus, com Marklize dos Santos Siqueira (PSOL) como vice de José Ricardo (PT); em Recife, com João Arnaldo (PSOL) como vice de Marília Arraes (PT); em Belém, com Edílson Moura da Silva (PT) como vice de Edmilson Rodrigues (PSOL); em Florianópolis, com Lino Fernando Bragança Peres (PT) como vice de Elson Pereira (PSOL); em Rio Branco, com Cláudio Ezequiel (PSOL) como vice de Daniel Zen (PT).