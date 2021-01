Nas desculpas do ministro por Manaus, nova cepa da covid-19 é ‘ignorada’

Nas desculpas de Jair Bolsonaro e Eduardo Pazuello para a situação em Manaus teve de tudo: falta de medicamentos sem eficácia, o período das chuvas e até a posição geográfica da capital amazonense. Mas nem o presidente, nem o ministro da Saúde citaram em suas recentes declarações a nova cepa do coronavírus, que parece ser mais transmissível, como motivo para o agravamento da pandemia no estado nortista.

O único membro do governo que parece mais atento sobre a situação é Hamilton Morão. O vice-presidente e responsável pelo Conselho da Amazônia disse que “não tinha como prever” a mutação. “Você não tem como prever o que ia acontecer com essa cepa que está ocorrendo lá em Manaus. Totalmente diferente do que tinha acontecido no primeiro semestre, né?”, afirmou.

Se por aqui, Pazuello e Bolsonaro parecem não considerar a variante da covid tão grave, o mesmo não se pode dizer de outros países. O Reino Unido, por exemplo, barrou todo voo proveniente do Brasil e de países vizinhos com medo de que a mutação chegue por lá. A Grã-Bretenha enfrenta sua própria mutação, e tenta conter um colapso em seu sistema de saúde com um lockdown.