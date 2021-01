Nas explicações de Pazuello sobre crise no AM, sobra para caboclos

Alexandra Martins

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez nova autodefesa sobre a crise sanitária no Amazonas nesta sexta, 29, enquanto alvo de inquérito da Polícia Federal para apurar se ele foi omisso no combate ao colapso que ceifou dezenas de vidas por asfixia no Estado em razão do desabastecimento de oxigênio.

Ele listou o alto poder de transmissão da nova cepa do Sars-CoV-2, a incapacidade de atendimento das UBS’s na capital amazonense, a ineficiência da rede hospitalar em Manaus verificada antes da pandemia, que, segundo ele, funcionava já com até 80% de ocupação, a atual estação climática chuvosa, que faz com que a população respire água, o isolamento logístico da capital, que dificulta qualquer transporte aéreo, fluvial ou terrestre, e, finalmente, a postura dos caboclos, indivíduos nascidos da mescla entre índios e brancos.

Sua teoria, enquanto manauara, é de que os caboclos não procurariam atendimento médico ao sentirem os primeiros sintomas da doença. Buscariam os hospitais diretamente já em estágio avançado da covid-19 porque “entenderiam” que as UBS’s não funcionam.

“Essa falta do caboclo ir imediatamente procurar a UBS, e na UBS ele ser atendido por um médico, ser diagnosticado clinicamente, ter sua prescrição de medicamentos que o médico achar que deva prescrever e receber os medicamentos gratuitamente da prefeitura, ali, na hora, é o atendimento básico que eu estou falando. Não tem isso, não tem atendimento básico”, queixou-se ao apontar também o dedo para as prefeituras. O ministro recomendou no início do mês às autoridades amazonenses o uso da hidroxicloroquina para combater o novo vírus, quando se sabe que a comunidade científica não encontrou qualquer evidência de eficácia do medicamento para essa guerra.

Ele chama esse fluxo de ciclo negativo. “O que acontece com o caboclo quando ele entende esse ciclo negativo? Não vai mais para a UBS, vai para a SPA, vai para o hospital. E as UBSs ficam abandonadas. E aí é um ciclo negativo que aconteceu na cidade de Manaus. Quando o caboclo passou a não mais confiar na UBS e ali ele encontrar o atendimento necessário, ele passou a ir para o hospital direto. Isso precisa ser compreendido”.

O general adiantou que a prefeitura de Manaus fará uma campanha para convencer o caboclo a procurar as UBSs. “Tem que reverter o ciclo, e o caboclo tem que entender que ele tem que ir imediatamente procurar o médico quando sentir o primeiro sintoma de gripe. Isso tem que ser uma campanha, que hoje me foi passado que teremos alguma coisa, na campanha, dessa divulgação. Vamos ter panfleto em todas as casas de Manaus, da prefeitura, do atendimento básico, explicando o que tem que fazer, com linguagem clara, direta para o caboclo entender”.

Segundo ele, essa onda de o caboclo ficar em casa quando apresenta os primeiros sinais da doença precisa ser quebrada. “Quando você não tem atendimento básico e fica em casa, você vai agravar. E quando agrava, o risco de necessitar de oxigênio e cair no atendimento especializado é enorme. Essa é a onda que precisa ser quebrada”.