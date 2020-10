Nature: 85% dos brasileiros estão dispostos a tomar vacina contra covid

Enquanto o governo cria uma guerra federativa por conta da compra de uma possível vacina contra a covid-19, estudo publicado pela revista Nature, uma das publicações médicas mais prestigiadas do mundo, aponta que 85,3% dos brasileiros estão dispostos a se vacinar contra o novo coronavírus se “um imunizante comprovadamente seguro e eficaz estiver disponível”.

O dado coloca o Brasil em segundo lugar em aceitação de uma vacina, atrás apenas da China, epicentro inicial da pandemia, onde 88,6% da população está disposta a ser imunizada. O porcentual mais baixo de resposta positiva para a vacina foi detectado na Rússia: 55%.

O estudo foi feito por especialistas dos Estados Unidos e da Europa, que analisaram as respostas de 13,4 mil pessoas nos 19 países mais atingidos pela crise sanitária. O objetivo era descobrir qual seria a potencial hesitação global diante de uma vacina. Os números gerais mostram que 72% dos entrevistados aceitariam o imunizante. Os demais 28% o recusariam ou hesitariam em tomá-lo. Para os especialistas envolvidos, esse porcentual de hesitação é alto diante de uma emergência global de saúde do porte da covid-19. Sobretudo se o porcentual de proteção oferecido pela vacina for baixo.