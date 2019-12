Nature lista Ricardo Galvão entre os 10 cientistas do ano

Equipe BR Político

Desprezado pelo governo federal, e demitido do Inpe, o físico Ricardo Galvão será indicado pela revista científica norte-americana Nature como um dos dez cientistas de destaque no ano. A lista será divulgada nesta sexta-feira, 13.

A exoneração de Galvão, em julho, ocorreu após declarações do presidente Jair Bolsonaro que colocavam em dúvida dados do Inpe sobre o aumento do desmatamento da Amazônia. À época, o presidente chegou a sugerir que o cientista poderia “estar a serviço de alguma ONG”.

Há uma semana, Galvão foi condecorado com o título de cidadão paulistano pela Câmara Municipal de São Paulo. A crise causada por conta de sua demissão foi o principal motivo do ex-presidente do Inpe ficar em evidência, por isso, ele lamenta as circunstâncias pelas quais seu nome ganhou relevância mundial.

“Naturalmente, como brasileiro, eu me sinto triste pelo motivo da minha indicação ter sido o fato do governo não ter cumprido suas obrigações com relação à preservação da floresta amazônica. Por outro lado, fico satisfeito, porque foi um momento difícil decidir o que fazer naquela ocasião, mas entendi que deveria demarcar uma posição firme. Não era apenas a questão do desmatamento, mas um ataque à ciência brasileira”, disse ao Globo.