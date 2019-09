Trad: ‘Apresentação de Aras foi extremamente positiva’

Marcelo de Moraes

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), foi um dos primeiros parlamentares a serem procurados por Augusto Aras, indicado por Jair Bolsonaro para comandar a Procuradoria-Geral da República. Em entrevista ao BRP, o senador disse que gostou do que ouviu na conversa que teve nesta terça, 10, com o subprocurador.

BRP – Como foi a conversa com Aras?

Trad: “Ele falou da trajetória dele no Ministério Público, contou sobre o trabalho como professor também. Então, ele tem um currículo que o credencia a poder aspirar a esse honroso cargo.

Qual foi o tom da fala?

Ele está fazendo a peregrinação porque nós vamos sabatiná-lo Comissão de Constituição e Justiça e votar no plenário. Ele falou de uma maneira bastante cordial e republicana, com muita humildade. Falou de união, de agregar para que todos possam partir para um caminho comum que é o desenvolvimento do Brasil.

Ele falou sobre a Lava Jato?

Não. Falou mais da história dele, do passado dele, que o credenciou para chegar até aqui.

Pelo o que senhor conhece dos seus pares, a indicação vai ser aprovada pelo Senado?

Não posso falar pelos outros, mas a apresentação dele é extremamente positiva. Eu senti isso.