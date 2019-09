Barbosa: ‘Servidores estão certos em defender estabilidade’

Marcelo de Moraes

O ex-ministro da Fazenda e do Planejamento Nelson Barbosa usou sua conta no Twitter para reconhecer que os servidores públicos estão corretos em começarem a se articular para tentar se defender dentro de uma provável reforma administrativa promovida pelo governo e discutida dentro do Congresso. O movimento dos servidores foi revelado hoje em reportagem do Estado. Mas Barbosa avalia que, se este debate for bem conduzido, poderá produzir resultados muito importantes para a administração pública. “Os servidores estão certos em defender a estabilidade e aceitar discutir reformulação das carreiras, com salário inicial mais baixo e progressão mais espaçada. Se o governo tiver habilidade, podemos ter reforma administrativa importante e histórica”, escreveu.

O ex-ministro do governo de Dilma Rousseff defende que que “a primeira medida da reforma administrativa deveria ser a criação do Conselho de Remuneração no Serviço Público, de caráter consultivo, para abrir a caixa preta da folha da União, civis e militares, com todos os ‘penduricalhos'”. “Sem isso, haverá guerra de fake news”, disse.