Jair Bolsonaro já escolheu o novo ministro da Saúde. Trata-se do médico Nelson Teich. Conforma informa o Broadcast Político, Teich é oncologista e sócio da Teich Health Care, um serviço de consultoria médica. Logo após as eleições de 2018, ele chegou a ser cotado ao cargo, mas foi preterido em prol de Henrique Mandetta. Ele chegou a colaborar com o governo como assessor de Denizar Vianna, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde.