Marcelo de Moraes

O líder do Podemos na Câmara, deputado José Nelto (GO), aumentou o tom crítico contra a falta de capacidade de negociação política do governo dentro do Congresso. Pelas suas redes sociais, o líder reclamou duramente.

“A articulação política do governo no Congresso Nacional é um Titanic sem tripulação”, disse.