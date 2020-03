Nelto: ‘Confiança no ministro Guedes está chegando ao fim’

Com o mau desempenho do PIB, aumentaram os discursos críticos de parlamentares contra o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ex-líder do Podemos na Câmara,o deputado José Nelto (GO) usou suas redes sociais para criticar Guedes.

“Não adianta o ministro da Economia, Paulo Guedes, viajar o mundo e dizer que a economia brasileira está crescendo se o cidadão não consegue pagar sua gasolina e fazer sua compra no supermercado. Resultado do PIB preocupa. A confiança no ministro Paulo Guedes está chegando ao fim”, afirmou.