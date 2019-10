Nelto confirma que deputada Alê Silva vai trocar PSL pelo Podemos

Depois de anunciar que o Podemos poderá filiar até sete parlamentares do PSL, o líder do partido na Câmara, deputado José Nelto (GO), confirmou que a deputada federal Alê Silva (PSL-MG), já acertou sua vinda para a legenda. Segundo Nelto, os outros nomes ainda precisam ser mantidos em sigilo para não expor politicamente os envolvidos e não atrapalhar essas conversas.

“Olha, o primeiro nome confirmado é o da deputada Alê Silva, de Minas Gerais. Já está acertada. Quanto aos outros, estou conversando com parlamentares do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e também do Norte do País. Eu não posso falar mais nomes porque atrapalha a articulação política. Todos os outros nomes estão em sigilo porque se eu falar o nome agora, estarei traindo a conversa que eu e a Renata Abreu (presidente do Podemos) tivemos com esses parlamentares”, disse.

Para Nelto, depois que Jair Bolsonaro disse a um admirador que “esquecesse do PSL”, dando a entender que deixará a sigla, o clima de incerteza ficou muito grande no partido do presidente. “Depois que o presidente da República anunciar que o PSL passa por dificuldades perante a sociedade, isso nas palavras do presidente, não são palavras minhas, o partido entrou num momento de salve-se quem puder”, afirma. “Nós vamos continuar as conversas. E também é preciso que tenhamos a carta do presidente do partido liberando o parlamentar ou que ocorra a expulsão para que ele não perca o mandato. É algo de muita responsabilidade”.

Segundo o líder, o Podemos também pode receber políticos com potencial para disputar prefeituras como a do Rio de Janeiros. “Nosso Jurídico também está trabalhando para trazer outro parlamentar que quer ser candidato à prefeito do Rio de Janeiro. As articulações estão acontecendo e continuarão acontecendo. Agora, tenho que manter sigilo desses outros parlamentares do PSL. Mas temos também conversas com gente do PMN e do PSB”, acrescentou.