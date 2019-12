Nelto contra Neto: ‘Relator tentou nos enganar’

Gustavo Zucchi

O líder do Podemos na Câmara, José Nelto (GO), está bravo com o relator da LOA 2020, Domingos Neto (PSD-CE). Neto tem justificado o valor de R$ 3,8 bilhões do fundo eleitoral em seu relatório como uma “brecha” de R$ 7 bilhões entre a receita e a despesa e que não tirou valores de outras áreas para atender aos líderes do Congresso que pediam um valor maior para o fundo. Nesta quinta-feira, 5, a Folha mostrou que setores como a Saúde, Infraestrutura e Educação perderam, ao menos no relatório prévio, valores previstos na proposta do governo.

“O relator tentou nos enganar”, disse Nelto ao BRP. “Ano passado já tivemos R$ 1,7 bilhão para eleição nacional. Agora mais do que dobra para a municipal. Vira um saco sem fundo. Temos que gastar menos”, completou. Nelto e o Podemos vão tentar barrar o aumento, mas, com apoio de poucos partidos como Novo, PSOL e Cidadania, o mais provável é que a LOA contemple a vontade da maioria do Congresso e aumente o valor do fundo eleitoral.