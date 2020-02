Nelto pede ‘respeito’ de Guedes aos funcionários públicos

Gustavo Zucchi

O líder do Podemos na Câmara, José Nelto (GO), ganhou munição para criticar um de seus “desafetos” no governo de Jair Bolsonaro: o ministro Paulo Guedes. Nelto não perdeu a oportunidade de criticar o atual titular da pasta da Economia após a fala de Guedes que comparou servidores públicos a “parasitas”. “Ao chamar os funcionários públicos de parasitas, o Ministro Paulo Guedes deu a entender que é contra a existência de um Estado fornido de um

corpo burocrático apartidário, especializado e profissional para entregar serviços variados para o povo”, disse Nelto em nota.”Ministro, respeito os funcionários públicos. Respeite aqueles abnegados e abnegadas que diariamente lutam e se esforçam para superar os cortes orçamentários, a falta de equipamentos, a escassez de material, a desorganização do estado e o patrimonialismo. “