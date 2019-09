Nelto quer Guedes no plenário

Gustavo Zucchi

O líder do Podemos na Câmara, José Nelto, quer convocar o ministro Paulo Guedes para dar explicações no plenário da Casa. Ele protocolou a convocação do titular de Economia para falar dos planos econômicos do governo além da reforma da Previdência. Ao BRPolítico, ele disse que os últimos ministros da Economia (antiga Fazenda) e os presidentes do Banco Central têm sido “mais chefe de agiotagem do que da economia brasileira”. Como exemplo, ele promete mostrar no plenário as altas taxas de juros do cartão de crédito no Brasil em comparação “até com a quebra da Argentina”.