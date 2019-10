Nelto: ‘Sete parlamentares do PSL vão migrar para o Podemos’

O líder do Podemos na Câmara, deputado José Nelto (GO), usou sua conta no Twitter para afirmar que sete parlamentares do PSL “vão migrar” para o seu partido. Se o anúncio for confirmado, representará mais um pesado baque político para o PSL. O partido expôs sua fortíssima crise interna depois que Jair Bolsonaro pediu a um admirador que “esquecesse o partido”, além de dizer que o presidente nacional da legenda, deputado Luciano Bivar (PE), estava “queimado”. Aliados de Bolsonaro interpretam a fala como a disposição do presidente de deixar o partido.

Antes mesmo dessa crise ficar exposta, o PSL já vinha enfrentando sérios problemas internos, com debandada de nomes importantes, como o deputado Alexandre Frota (SP) e a senadora Juíza Selma (MT). Agora, com o próprio Bolsonaro ampliando o incêndio no PSL, o risco de debandada geral aumenta.

“Ainda neste mês, sete parlamentares do PSL vão migrar para o partido. Aqueles que tem compromisso com a ética, transparência e combate à corrupção serão bem vindos no Podemos. Nós queremos o melhor para o nosso país e vamos continuar trabalhando para isso”, postou José Nelto.