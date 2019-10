Nenhum político brasileiro na missa da padroeira em Roma

Equipe BR Político

Apesar de uma grande comitiva de políticos brasileiros estar em Roma para a canonização de Irmã Dulce, nenhum deles compareceu neste sábado a missa realizada na cidade em honra a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Como mostra o Estadão, a cerimônia aconteceu dentro do Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Membros da comitiva, incluindo o vice-presidente Hamilton Mourão, estiveram no local pela manhã e foram convidados a assistir a missa, mas nenhum deles compareceu. A necessidade de comparecer ao Vaticano para canonização de Irmã Dulce foi um dos motivos para atrasar algumas pautas no Congresso, como por exemplo a reforma da Previdência.