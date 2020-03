Neotucano, Bebianno vai disputar a prefeitura do Rio

Equipe BR Político

Ex-presidente do PSL e ex-secretário-geral da Presidência, o advogado Gustavo Bebianno será o candidato do PSDB à prefeitura do Rio de Janeiro. Mariana Ribas, que antes havia sido anunciada como pré-candidata ao cargo carioca, vai trabalhar para o governador João Doria na secretaria de Cultura, conforme adiantou o Estadão.

O advogado foi aliado do presidente Jair Bolsonaro até ser demitido da equipe. Em entrevista ao Roda Viva na segunda, 2, ele reforçou seu apreço por “Jair” e declarou que não se arrependeu de ter feito parte do governo, em que pese a forma humilhante que marcou sua saída.