Netflix aciona o STF contra censura

Equipe BR Político

Após o desembargador Benedicto Abicair, da 6.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, atender ao pedido da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura para a retirada do ar de programa humorístico da produtora Porta dos Fundos veiculado pela Netflix, a empresa acionou o Supremo Tribunal Federal nesta quinta, 9.

“É um recurso jurídico que pode manter o episódio no ar mesmo com a apresentação dessa liminar”, avalia o advogado Carlos Afonso Souza, do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro.

Como você leu mais cedo aqui no BRP, a liminar determinando a retirada do ar do episódio deve ser derrubada pelo presidente da Corte, José Antonio Dias Toffoli.

O Porta dos Fundos afirma que “é contra qualquer ato de censura, violência, ilegalidade, autoritarismo e tudo aquilo que não esperávamos mais ter de repudiar em pleno 2020. Nosso trabalho é fazer humor e, a partir dele, entreter e estimular reflexões.”