Neto de Figueiredo vê ‘receita para uma revolução’

Equipe BR Político

O empresário Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, neto do ex-presidente João Baptista Figueiredo, usou o Twitter na manhã desta quinta-feira, 20, para com uma só mensagem: criticar a imprensa, defender o presidente Jair Bolsonaro e sugerir os caminhos para uma “revolução”. O avô de Paulo Renato foi o último presidente do período da ditadura militar.

“É sério que a nova ideia desesperada dos idiotas irresponsáveis da imprensa é começar a ventilar a ideia de um impeachment? Sem crime, contra um presidente altamente popular e cuja metade do gabinete é composto por militares? É uma ótima receita para uma revolução. Loucos.”, escreveu o empresário.