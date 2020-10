Nicolelis diz que Brasil precisa se preparar para segunda onda do COVID-19

O cientista Miguel Nicolelis usou suas redes sociais neste domingo para alertar que o Brasil deve se preparar contra uma segunda onda do COVID-19 no País. Ele teme que o aumento de casos da doença que vem ocorrendo na Europa e nos Estados Unidos atinja também o Brasil, onde a média de casos tem baixado nas últimas semanas.

“O Brasil precisa se preparar já para a segunda onda da COVID-19. É preciso organizar-se a nível nacional: formar, treinar e equipar Brigadas Emergenciais de Saúde em todo o País, aumentar testagem, estocar medicamentos, equipamentos de proteção, aumentar adesão ao App Monitora COVID19. Complacência não”, escreveu Nicolelis.

Respondendo a um seguidor no Twitter, ele disse estar convencido que esse risco é real. “Eu acredito em cumprir meu dever e dar o sinal de alerta quando eu tiver informações que me convençam que o perigo é iminente. É exatamente isso que eu estou fazendo. Estou convencido que o risco é concreto e que, se não nos prepararmos devidamente, as consequências serão terríveis”, disse.

O cientista também defendeu que o espaço aéreo brasileiro seja novamente fechado para voos internacionais.