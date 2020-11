Nicolelis: ‘Efeito eleições já está se manifestando com altas de casos’

O cientista Miguel Nicolelis relacionou o não adiamento das eleições como um dos fatores que resultaram no aumento do número de casos de Covid-19. Para ele, as campanhas, iniciadas em setembro, foram relevantes para ampliar a contaminação.

“O “Efeito Eleições” já está se manifestando, com altas de casos e aumento de taxas de internação em todo o Brasil”, escreveu no seu Twitter. “Ninguém quis nem ao menos discutir a proposta mais correta no meio de uma pandemia fora de controle: adiar as eleições. Vamos pagar um enorme preço pela omissão deste debate”, afirmou Nicolelis.

O cientista diz que o problema não é por causa do dia da votação em si, como causador de aglomeração, mas sim o período de campanha nas ruas.

“Eu não me refiro ao dia da eleição, mas as campanhas que começaram em setembro. As aglomerações produzidas pela campanha muito provavelmente desempenharam um papel importante no aumento de casos. Não foi o único fator, mas um fator importante que poderia ter sido evitado”, avalia.