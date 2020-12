Nicolelis teme que segunda onda de Covid seja pior que primeira

O cientista Miguel Nicolelis não esconde sua preocupação com a proporção do aumento do número de casos de covid-19. Para ele, será preciso alguma ação para evitar que as reuniões das festas de Natal acabem ampliando ainda mais as incidências da doença.

“Mais de 75.800 casos (recorde de toda a pandemia) e 1.095 óbitos demonstram que, se nada for feito para controlar aglomerações durante as festas natalinas, a situação vai ficar muito pior que durante a primeira onda”, avalia.