Ninguém diz quanto custaria aumento do Fundeb

Equipe BR Político

Congresso e governo omitem as planilhas de cálculo de quanto custaria reajustar a contribuição da União para o Fundeb, o fundo de educação básica cuja configuração atual se encerra no final de 2020 e cuja renovação é motivo de mais um estresse entre Executivo e Legislativo.

Uma proposta que está tramitando no Congresso eleva em 40% a participação da União no financiamento da educação básica, algo considerado inviável pela equipe econômica. O governo quer elevar em 15% essa participação, mas nem os deputados que advogam a primeira proposta nem o MEC facultam acesso aos cálculos que as embasam, mostra reportagem da Folha nesta sexta-feira.