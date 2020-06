‘Ninguém do Centrão me pediu ministérios’, afirma Bolsonaro

Apesar de ter recriado o Ministério das Comunicações e locado o deputado Fábio Faria (PSD-RN), Jair Bolsonaro negou que políticos do chamado Centrão estejam lhe pedindo novos cargos no primeiro escalão do governo. E negou também que esteja oferecendo novas pastas em seu “casamento” com o grupo.

“Nós não entregamos e ninguém do dito ‘Centrão’ me pediu ministério, estatais ou banco oficial. Então, nós estamos mantendo nosso compromisso de campanha. Assim está sendo feito e nós conseguimos nos aproximar desses partidos. Agora estamos sendo acusados de fisiologismo” disse Bolsonaro para a BandNews.

Dentre os cargos que já foram entregues para partidos como PP, PL e PSD estão o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Funasa, a Diretoria-Geral Dnocs e a Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional.