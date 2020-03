‘Ninguém está acima da lei’, diz governador do Ceará

Equipe BR Político

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), se dirigiu aos “cearenses” nesta manhã de segunda, 2, para reiterar sua posição sobre o recém-encerrado motim ilegal de parte de policiais militares, reforçando que não haverá anistia aos infratores, agradecer aos envolvidos, incluindo governadores, e destacar o apoio de vários entes, como o governo federal. “Ressalto ainda o papel fundamental dos poderes Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, na defesa intransigente da legalidade. Assim como Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e Governo Federal”, afirmou ele em vídeo. Nesta manhã, o ministro Sérgio Moro afirmou no Twitter que o fim da crise só foi possível “pela ação do Governo Federal, Forças Armadas e Força Nacional”.

Camilo reafirmou que que os processos abertos contra os amotinados serão conduzidos “respeitando o processo legal”, mas acrescentou. “Ninguém está acima da lei”.