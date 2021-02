‘Ninguém fala por mim diante de uma agência’, diz presidente

Após o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), dizer que vai enquadrar a Anvisa e que o órgão está “nem aí” para a pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro repreendeu o parlamentar durante agenda em Santa Catarina, nesta tarde de quinta, 4. “Ninguém fala por mim diante de uma agência, seja qual for, e a agência de destaque no momento é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa, que tem um histórico de trabalho muito bom ao longo de mais de uma década”, afirmou.

Antes disso, o presidente da agência, Antonio Barra Torres, afirmou ao Estadão que ou Barros se retrata ou ele denuncia. “Que enquadramento é esse que o deputado se refere? Ele está no dever de formalizar uma denúncia no canal competente ou se retratar. Acho que para ele não tem mais outra saída: Ou ele denuncia ou se retrata”, disse à reportagem.

A queixa de Barros é com a tramitação na agência de registro da vacina russa Sputnik contra a covid-19. “Estou trabalhando. Eu opero com formação de maioria. O que eu apresentar para enquadrar a Anvisa passa aqui (na Câmara) feito um rojão”, anunciou Barros. “Eu vou tomar providências, vou agir contra a falta de percepção da Anvisa sobre o momento de emergência que nós vivemos. O problema não está na Saúde, está na Anvisa. Nós vamos enquadrar”, vociferou o líder, abrindo nova crise com o governo federal.