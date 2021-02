No AM, representantes do comércio pressionam Wilson Lima

Representantes de shoppings e do comércio apresentaram ao governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), proposta para retomada gradual das atividades do setor. Atualmente, está em vigor no Estado o decreto estadual que estabelece restrições de circulação de pessoas em espaços e vias públicas, em todos os municípios, das 19h às 6h, no período de 8 a 14 de fevereiro.

“Trouxemos uma proposta de flexibilização gradual para o governador e entendemos que esse é um momento delicado, em que temos de medir a questão da saúde e da economia. De uma forma muito sensível, ele pegou nossa proposta para submeter ao Comitê de Enfrentamento a Covid-19. O governador é uma pessoa compreensível no cenário pelo qual o comércio está passando no Amazonas”, afirmou Ezra Azury Benzion, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas (FCDL-AM).

A taxa de transmissão da covid-19 no Estado passou de 1.30, onde cada 100 infectados transmitem a doença para 130 pessoas, para 1.06.