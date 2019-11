No ano, gasolina já subiu 28%, e diesel, 19%

Equipe BR Político

A gasolina já sofreu aumento de 28% no ano. De acordo com dados do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), o preço do combustível para os distribuidores passou de R$ 1,5087 o litro, em 2 de janeiro, para R$ 1,9291 na quarta-feira, 27, quando aumentou 4%.

Apesar de não ter sido reajustado ontem, o aumento do diesel ao longo ano acumula alta de 19%. O último reajuste foi no dia 19 deste mês. O combustível é vendido em torno de R$ 2,2038 por litro nas refinarias, contra R$ 1,8545 no primeiro dia útil do ano.

De a cordo com a Petrobrás, os reajustes estão em conformidade com as variações do câmbio e com as cotações internacionais. Além disso, os aumentos também consideram as condições de mercado específicas de cada produto e a análise do ambiente externo, de forma a permitir à companhia competir de forma mais eficiente, segundo o Globo.