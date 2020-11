No CE, governador pede união de todos contra Capitão Wagner

Após a derrota da candidata petista, Luizianne Lins, na disputa pela prefeitura de Fortaleza, o governador Camilo Santana (PT-CE) fez um apelo nesta noite de segunda, 16, para que os demais concorrentes do pleito, assim como ele, apoiem o candidato José Sarto (PDT), que enfrentará Capitão Wagner (PROS), bolsonarista, no segundo turno.

Santana trava uma batalha contra o nome do PROS há meses. Em fevereiro deste ano, o neófito capitão foi apontado como um dos líderes do motim ilegal de policiais militares no Estado.

“E a candidatura do Capitão Wagner, apoiado por Bolsonaro, e que representa o que há de pior na política: o ódio, a mentira, o desrespeito e a intolerância. Reforço o que venho alertando: Capitão foi um dos responsáveis diretos pelos motins q provocaram pânico aos cearenses, inclusive com todas as lideranças do último motim estando ao seu lado nesta campanha. Ele sempre usou a política da violência para tentar atingir seus objetivos. Por isso, peço a união dos meus irmãos e irmãs de Fortaleza no apoio a Sarto, pelo bem da nossa capital”, escreveu no Twitter.

Participei de coletiva de imprensa há pouco para falar do meu posicionamento no 2º turno da eleição de Fortaleza. Na disputa há 2 projetos muito diferentes: o representado por Sarto, que apoio, e que buscará avançar nas conquistas dos últimos anos, em parceira c/ o Estado… pic.twitter.com/yVXAhIEpDY — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 16, 2020

… inclusive, com todas as lideranças do último motim estando ao seu lado nesta campanha. Ele sempre usou a política da violência para tentar atingir seus objetivos. Por isso, peço a união dos meus irmãos e irmãs de Fortaleza no apoio a Sarto, pelo bem da nossa capital… — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 16, 2020