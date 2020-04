Com 124 óbitos de covid-19 e 2.386 casos confirmados da doença no Estado, o Ceará já não tem leitos de UTI disponíveis para atender a população. Estão 100% ocupados, segundo a secretaria estadual de Saúde, com 48 pessoas na fila, conforme registra o site G1. Ontem, a pasta divulgou um estudo com a alarmante projeção de que 250 pessoas vão morrer por dia no Estado a partir de 5 de maio.