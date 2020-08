No contra-ataque, Witzel diz que polícia ‘não vai parar’ de investigar milicianos

Em seu pronunciamento de defesa após ser afastado por 180 dias do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça, por suspeitas de desvio de verba da saúde, o governador Wilson Witzel (PSC) elencou seus adversários políticos, como a subprocuradora Lindora Araújo, o Palácio do Planalto e os milicianos. “A polícia prendeu mais de 400 milicianos. Estou incomodando prendendo milicianos? A Polícia Civil está investigando e não vão parar”, afirmou.

“Por que 180 dias? Em dezembro tenho que escolher um novo procurador de Justiça. Isso é um ultraje à democracia. Busca e apreensão na casa do vice-governador, do presidente da Alerj com base em delação mentirosa de um homem desesperado, um bandido, nos enganou a todos”, completou.