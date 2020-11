O Partido Progressista obteve o maior número de prefeituras no primeiro turno das eleições de domingo, 15, no Nordeste: 287.

Em segundo lugar na Região está o PSD, com 244, seguido do MDB, com 184; PL e PDT, ambos com 142; PSB, com 115; DEM, com 108, e o PT, com 91.

No ranking nacional, o PP figura em segundo lugar no número de prefeituras obtidas no País: 672, atrás apenas do MDB, que venceu em 766 municípios.

Sua pior performance foi no Norte, onde obteve o quarto lugar, com 27 prefeituras.