No Pará, aulas retornam em 2021 ‘com a vacina’

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou nesta noite de terça, 27, que o retorno presencial das aulas na rede estadual de ensino será em 2021, mas não especificou uma data específica, apenas que se dará “com a vacina”. Como você tem lido aqui no BRP, não é possível prever quando o imunizante estará disponível à população brasileira.

Um acordo que estaria mais adiantado seria o da compra de vacinas da fabricante chinesa Sinovac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou as tratativas por questões políticas, alegando não haver ainda garantias de eficácia do medicamento. Além disso, se colocou contra a vacinação. Os governadores, no entanto, se articulam para adquirir alguma vacina, independente da origem, de forma autônoma às diretrizes do governo federal.

“Retornaremos em 2021, se Deus quiser já com um novo tempo, com a vacina, com as efetivas condições que possam proteger nossos alunos, os seus familiares, nossos professores e a todos os profissionais da área da educação. Neste momento, a vida deve estar sempre em primeiro lugar”, afirmou ele.