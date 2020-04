No Piauí, é isolamento ou caos, diz governador

“No Piauí, não é possível um relaxamento do isolamento sem que haja uma tragédia”, afirmou o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), depois de reunião dos governadores do Nordeste na sexta-feira.

Na reunião, o cientista Miguel Nicolelis, recém-nomeado coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, apresentou aos gestores estudos a respeito de cada um dos Estados. Segundo Dias, a conclusão do estudo é que no Piauí o isolamento social é o único caminho para evitar o colapso do sistema de saúde.

O comitê chefiado por Nicolelis é composto por médicos, cientistas, físicos e pesquisadores de outras áreas nos nove Estados que integram a região Nordeste. Ele foi criado em 30 de março, e a ideia é que se torne permanente depois de passada a pandemia do novo coronavírus.