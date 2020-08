No Piauí, governador rompe aliança com Ciro Nogueira

A aproximação política do senador Ciro Nogueira (PP-PI) com Jair Bolsonaro e sua montagem de um projeto de oposição acabaram precipitando o rompimento da principal aliança política do Piauí. Em reunião com Ciro, o governador do Estado, o petista Wellington Dias, anunciou a separação dos dois grupos.

Presidente nacional do PP, Ciro levou seu partido e parte do Centrão para o lado de Bolsonaro. O movimento causou surpresa pela ligação regional do senador com o PT e com as campanhas presidenciais de Lula e Dilma Rousseff. E, agora, acaba provocando um efeito regional importante.

Wellington e Ciro já não estariam juntos na eleição municipal para a disputa pela prefeitura de Teresina. Mas, agora, em outras cidades, não se sabe se a parceria ainda poderá se manter. Além disso, o rompimento deve custar ao grupo de Ciro importantes espaços que ocupa dentro do governo local, o que sempre causa impacto político.